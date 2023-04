Stellini: “Rispettiamo il Brighton, ma noi siamo il Tottenham e giochiamo in casa”

Intervenuto in conferenza stampa, Cristian Stellini, tecnico del Tottenham, ha così a due giorni dalla sfida contro il Brighton del connazionale Roberto De Zerbi: “Rispettiamo il Brighton ma noi siamo il Tottenham e giochiamo in casa, per cui dobbiamo essere forti e giocare sempre per raggiungere le prime 4 posizioni”. E sulla formazione: “Richarlison si avvicina al rientro, il processo di guarigione procede bene ma non sarà disponibile per la prossima partita”.

Foto: Twitter Tottenham