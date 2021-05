Stellini: “L’Inter ha fatto quello che doveva. Episodi evidenti, è inutile commentarli”

Il vice allenatore dell’Inter, Cristian Stellini, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Ci sono stati episodi talmente evidenti che è inutile commentarli, a noi rimane la gioia di aver vinto lo scudetto ed essere venuti qui a fare una grande prestazione, noi volevamo solo venire qui e dimostrare di essere la squadra più forte. La squadra è stata brava, ha fatto quello che doveva e siamo felici. Episodio in particolare? Non mi va di parlarne”.

Si deve migliorare: “I margini di miglioramento ci sono sempre, già l’anno scorso eravamo arrivati ad un punto dalla Juve e in finale di Europa League. In futuro bisogna migliorare l’approccio alle grandi gare e alle gare di Champions. Però la strada segnata è quella buona. I margini per fare bene ci sono tutti. Giocare partite di altissimo livello aiuta a trovare sicurezza e a crescere tanto”.

Su Conte: “E’ sereno, ci stiamo godendo al massimo questo momento, abbiamo ancora una settimana per dimostrare di essere la squadra più forte di questo campionato e lo stiamo facendo alla grande. Ora ci manca l’ultimo impegno prima di staccare la spina”.

Su Lautaro Martinez: “Sì ricorda molto Aguero, ho letto degli accostamenti e ci possono stare. E’ cresciuto molto dal punto di vista del lavoro per la squadra e del sacrificio. Siamo contenti di quello che sta facendo. Mercato? Non ci pensiamo, se volessimo sentire tutti i rumors non ne usciremmo più. Lautaro è un giocatore dell’Inter e lo sarà ancora”.

Foto: Sito Inter