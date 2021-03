Stellini: “Gara difficile, ci voleva una grande giocata per sbloccarla”

Il vice-allenatore dell’Inter Cristian Stellini ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Torino: “Sono vittorie importanti, queste gare non sono semplici da giocare. Queste squadre si difendono e non ti concedono molto. Ci vogliono degli episodi per sbloccarle, nel secondo gol abbiamo trovato una gran giocata tra Sanchez e Lautaro Martinez”.

Foto: sito ufficiale Inter