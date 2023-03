Stellini: “Conte tornerà la settimana prossima. Vediamo se ce la farà con il Milan”

Cristian Stellini, vice allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Wolverhampton, analizzando anche il ritorno di Conte in panchina.

Queste le sue parole: “Ha detto che sarebbe tornato questa settimana, subito dopo la partita contro i Wolves. Sarà a Londra e sarà l’allenatore di nuovo. Vediamo se giò con il Milan riuscirà ad essere in panchina”.

Foto: sito Inter