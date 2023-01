Pioli sulle condizioni di Ibrahimovic: “Il suo recupero procede bene. Non so dire quando sarà pronto”

Stefano Pioli, tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le parole del mister sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: “Il suo recupero procede bene, sta lavorando sul campo, a parte, e il suo ginocchio risponde bene. Non so dire quando sarà pronto, ma è sempre presente negli spogliatoi e ha parlato con i compagni dopo la Supercoppa“.

Foto: Sito ufficiale Milan