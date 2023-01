Pioli: “Dobbiamo affrontare e gestire momenti così. C’è grande voglia di reagire”

Stefano Pioli, tecnico rossonero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Queste le sue parole sul momento difficile che stanno vivendo:“Dobbiamo affrontare e gestire momenti così. Sarà un esame da superare con umiltà e unità. È normale e le critiche ci stanno perché le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, che sono diventate molto alte. Abbiamo delle radici forti, costruite in questi tre anni. Abbiamo avuto periodi di maggior leggerezza e buon umore, ma c’è grande voglia di reagire e so che i miei giocatori sono forti, meritano la mia fiducia e il mio rispetto”. Successivamente Pioli è intervenuto su cosa migliorare: “Le situazioni da migliorare sono tante, dal punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto mentale. Dobbiamo ricordarci come abbiamo vinto l’anno scorso a Roma, passando attraverso grandissime difficoltà. Quello è l’aspetto da mettere a posto per prima”.

Foto: Sito ufficiale Milan