Stefanelli e Pompilio con Giuntoli alla Juve: scusate il ritardo

Giovanni Manna promesso sposo del Napoli per il ruolo di direttore sportivo. E quindi la possibilità che finalmente Cristiano Giuntoli possa essere raggiunto (con circa un anno di ritardo) da due suoi fedelissimi. Parliamo di Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli, suoi uomini di fiducia a Napoli. Con circa un anno di ritardo rispetto a quanto vi avevamo svelato lo scorso 19 maggio quando ci eravamo espressi così: “Cristiano Giuntoli ha scelto la Juve, ha un accorso pluriennale, con la possibilità di portare con lui Pompilio e Stefanelli”. Soltanto che la scorsa estate Pompilio (ora in scadenza) non era stato liberato dal Napoli, mentre Stefanelli aveva deciso di andare a fare il direttore sportivo a Pisa in attesa che si concretizzasse l’occasione. Nel frattempo la Juve si è congedata da Tognozzi, presto lo farà con Manna, mentre Cherubini è in scadenza. Era solo questione di tempo, della serie “scusate il ritardo”.

Foto: sito Juventus