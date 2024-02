DA BELGRADO A VERONA: STEFAN MITROVIC, L’EREDE DI NGONGE

L’Hellas Verona è stata la squadra italiana più attiva in questa sessione di calciomercato. Il club scaligero, a fronte della travagliata crisi societaria, ha dovuto cedere alcune delle sue pedine più preziose, tra queste Cyril Ngonge, accasatosi al Napoli dietro un conguaglio di più di venti milioni. Non è stato, però, un mercato di sole uscite. I gialloblù si sono anche mossi nel mercato in entrata e nelle prossime ore sarebbero pronti a piazzare un colpo importante, quello di Stefan Mitrovic. L’attaccante serbo proveniente dalla Stella Rossa.

Classe 2002, alto 1,82 cm, Mitrovic può occupare più posizioni sul fronte offensivo. Piede destro, preferisce partire dalla sinistra per convergere verso il centro e andare alla conclusione, ma all’occorrenza può ricoprire il ruolo di trequartista o alternativamente di ala destra. Nel Verona avrebbe l’incarico di prendere il posto lasciato vuoto da Ngonge, con l’arduo compito di non farlo particolarmente rimpiangere.

Nato il 15 agosto 2002 a Kruševac, in Serbia, Mitrovic inizia la sua carriera sportiva nelle giovanili del Radnicki Nis, club serbo nella cui squadra Under 19 l’attaccante colleziona tre gol in 19 presenze. Il 23 novembre 2019 l’attaccante fa il suo esordio con la Prima squadra del Radnicki Nis, nel match di campionato contro la Stella Rossa Belgrado. Con il Radnick, Mitrovic gioca fino alla stagione 2021/22 e in totale – tra tutte le competizioni – colleziona 61 presenze nelle quali mette a referto 13 gol e quattro assist.

Nella stagione 2022/23 l’attaccante si trasferisce alla Stella Rossa Belgrado, club con cui esordisce il 24 luglio 2022 nel match di campionato contro il Mladost, match vinto per 2-1 proprio grazie primo gol realizzato da Mitrovic. Il 3 agosto 2022 l’attaccante compie il suo esordio nelle competizioni europee disputando la gara di andata del terzo turno di qualificazione alla UEFA Champions League contro il Pyunik Erevan, match in cui realizza il suo primo gol nella competizione. L’8 settembre dello stesso anno Mitrovic esordisce anche in UEFA Europa League nella sfida contro il Monaco. Nella stagione 2022/23 l’attaccante conquista il campionato nazionale e una Coppa di Serbia; in 56 presenze totali con il club di Belgrado realizza nove reti e tre assist. In questa stagione, Mitrovic ha totalizzato tredici presenze tra Super liga Srbije, Champions League e Kup Srbije, mettendo a referto una rete.

Con la maglia della Nazionale serba Mitrovic gioca con le selezioni Under 19, Under 20 e Under 21 prima di debuttare il 24 settembre 2022 con la maglia della Nazionale maggiore nel match di UEFA Nations League B vinto per 4-1 contro la Svezia.

Il direttore sportivo Sogliano ha scelto un profilo internazionale per sostituire Ngonge, un buon rinforzo per il Verona sebbene ci sia da capire quanto ci metterà Mitrovic ad adattarsi nel nostro calcio. I tempi di ambientamento potrebbero risultare uno dei fattori più difficili per il serbo, data la necessità del Verona di avere fin da subito gente pronta a combattere per la salvezza. I presupposti per raccogliere l’eredità di Ngonge ci sono: adesso tocca a Mitrovic dimostrare il suo valore e a imporsi nello scacchiere scaligero, nonostante la grande concorrenza.

Foto: Twitter Verona