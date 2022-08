Sconfitta a sorpresa per la Salernitana: i granata cadono per 2-0 contro il Parma di Fabio Pecchia, squadra di categoria inferiore. Gara deludente per gli uomini di Nicola, complici anche i tanti indisponibili. Accade tutto nella ripresa: prima con Camara, al minuto 60, e, poi, Mihaila ha messo il sigillo sull’incontro al minuto 75′.

Foto: Instagram Parma