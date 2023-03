Staveley: “Dopo il Newcastle con PIF valutiamo multiproprietà, ma niente top club”

Amanda Staveley, co proprietaria del Newcastle, durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, ha parlato di PIF, il Public Investment Fund dell’Arabia Saudita a capo del club inglese: “Stiamo facendo tutto il possibile per aumentare le nostre entrate. Dobbiamo essere prudenti perché dobbiamo rispettare il nostro budget imposto dal Fair Play Finanziario. Altri club? Abbiamo anche valutato la possibilità di intraprendere un percorso di multiproprietà, ma per questo occorre una struttura giusta. Ora stiamo esaminando un altro modello che non richieda l’acquisto di una quota di un club. Non credo che PIF voglia acquisire un grandissimo club come il Manchester United”.

Foto: PIF Twitter