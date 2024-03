Staveley (CdA Newcastle): “Un club arabo in Premier? Sono abbastanza sicura che accadrà in poco tempo”

Direttamente dalla conferenza organizzata a Gedda da Bloomeberg, Amanda Staveley, azionista di minoranza e membro del CdA del Newcastle, ha così risposta alla domanda su un possibile inserimento di un club saudita in Premier League: “Sono abbastanza sicura che ci sarà un club saudita in Premier League in futuro. Non so ancora quando, ma conoscendo i sauditi non ci vorrà molto tempo”.

Foto: Twitter Premier