Stati Uniti sconfitti dal Messico, Pochettino: “Non è stata una grande prestazione ma questo tipo di partita è perfetta per imparare”

Gli USA di Pochettino, già qualificati per la Coppa del Mondo 2026, sono usciti sconfitti dall’amichevole contro il Messico con il risultato di 2-0. Prestazione deludente per gli americani, che non hanno registrato nessuno tiro in porta fino al secondo tempo. Pesanti le assenze di Tim Weah, Christian Pulisic e Weston McKennie, tornati nei propri rispettivi club a causa di una condizione fisica non eccelsa.

Al termine del match il CT Mauricio Pochettino ha commentato:

“Non è stata una grande prestazione ma questo tipo di partita è perfetta per imparare. Penso che abbiamo iniziato bene la partita ma dopo aver subito il gol, penso che l’impatto sia stato enorme per noi e, naturalmente, loro hanno iniziato forse a vincere i duelli e ad essere un po’ più bravi, un po’ più aggressivi di noi”.

Ha aggiunto: “Nel complesso penso che il Messico sia stato un po’ meglio di noi e abbia pienamente meritato la vittoria”.

