Stasera parte la Serie C: il programma della prima giornata

Questa sera la Serie C 2024/25 aprirà i battenti con ben sette gare. A spiccare sono due sfide del Girone B come Ternana-Pescara e SPAL-Ascoli, squadre che nel recente passato hanno militato in categorie superiori e puntano a tornarci.

Questo il programma completo:

1ª GIORNATA ANDATA – 23-24-25-26 AGOSTO 2024

GIRONE A

Venerdì ore 20.45

Feralpisalò-Novara

Sabato ore 18.00

Albinoleffe-Caldiero Terme

Atalanta U23-Alcione Milano

Triestina-Arzignano

Domenica ore 18.00

Lecco-Union Clodiense

Pro Patria-Renate

Virtus Verona-Lumezzane

Domenica ore 20.45

Vicenza-Giana Erminio

Lunedì ore 20.45

Padova-Trento

Pro Vercelli-Pergolettese

GIRONE B

Venerdì ore 20.00

SPAL-Ascoli

Venerdì ore 20.45

Pineto-Lucchese

Ternana-Pescara

Sabato ore 18.00

Legnago-Pontedera

Pianese-Perugia

Domenica ore 18.00

Gubbio-Sestri Levante

Domenica ore 20.45

Arezzo-Campobasso

Virtus Entella-Milan Futuro

Lunedì ore 20.45

Carpi -Rimini

Torres-Vis Pesaro

GIRONE C

Venerdì ore 20.45

Giugliano-Taranto

Juventus Next Gen-Audace Cerignola

Latina-Casertana

Sabato ore 18.00

Sorrento-Catania

Domenica ore 18.00

Picerno-Avellino

Domenica ore 20.45

ACR Messina-Potenza

Turris-Monopoli

Lunedì ore 20.45

Benevento-Cavese Lunedì

Crotone-Team Altamura

Foggia-Trapani

