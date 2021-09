Stasera Brasile-Argentina, sfida ‘fratricida’ tra Neymar e Messi

Dopo la finale di Copa America dello scorso 11 luglio, oggi alle 21 sarà di nuovo Brasile-Argentina. Stavolta la sfida sarà valida ‘soltanto’ per le qualificazioni ai Mondiali 2022, ma si prevede ugualmente infuocata. Di fronte le due nazionali più forti del Sud America, ma non solo. Tutti i riflettori saranno puntati, infatti, su Neymar e Messi, eterni amici-nemici che da qualche settimana condividono nuovamente lo stesso spogliatoio al Paris Saint-Germain dopo aver condiviso quello del Barcellona per quattro anni. Ci sono tutti i presupposti per una serata all’insegna del grande spettacolo.

Foto: Twitter ESPN