Stasera Borussia-Bayern: Flick a caccia del quinto trofeo

Bundesliga, coppa di Germania, Champions League e Supercoppa europea sono già in bacheca. E stasera, il Bayern Monaco avrà la possibilità di portare a casa il quinto trofeo nel giro di pochi mesi: la Supercoppa di Germania. Se la giocherà col Borussia Dortmund, secondo in classifica nella scorsa stagione in campionato.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida da una sconfitta: 2-0 contro l’Augusta per Favre, un pesante 4-1 con l’Hoffenheim per Flick. Ma l’allenatore dei bavaresi stasera ritroverà il suo giocatore migliore: Robert Lewandovski, sostituito l’ultima volta dal giovane Zirkzee. Sarà invece fuori per infortunio il nuovo acquisto Sane. Assente anche Alaba, la coppia di difesa dovrebbe essere Sule-Boateng. Dentro anche Coman dal 1′.

Assenze pesanti per Favre, che dovrà fare a meno, tra gli altri, di Burki e Sancho. In campo scenderà comunque una delle migliori formazioni, col solito 3-4-2-1 che vedrà Emre Can in difesa con Hummels e Akanji, Meunier e Guerreiro sulle fasce e Reyna a supporto di Haaland con Reus.

Il Bayern parte favorito, ma “Der Klassiker” è sempre una sfida a parte.

