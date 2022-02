Stankovic:”Inter senza limiti e più forte”

È la settimana che porta al derby della Madonnina. Inter e Milan si sfideranno sabato 5 febbraio alle ore 18:00. Su questa partita si è soffermato il grande ex nerazzurro, Dejan Stankovic. Ecco le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Anche l’anno scorso l’Inter aveva questo passo, ma ora la squadra è perfino più forte: gira a ritmi altissimi, è felice, con un gioco spettacolare e organizzato, con fiducia. Di solito nel derby è difficile dire chi è favorito, ma stavolta… Simone Inzaghi è andato ogni oltre aspettativa, ma non sono stupito perché sa subentrare in momenti difficili. Ha pure aggiunto libertà e fantasia con Chala e Dzeko. Ora, però, la differenza la fa Bastoni: che ruolo fa, a proposito? È ovunque, con un’intelligenza vista raramente. Ho qualcosa di più in comune con Barella: grinta, cuore, e lo stesso spirito dentro a ogni partita. A Lazetic ho detto: “Piedi per terra”. Il Milan ha scelto bene, ma deve avere pazienza. E Marko guardi bene da vicino il suo idolo Ibra: si impara anche dai leoni. Zlatan non è un uomo, è un leone. Non sono mai obiettivo quando parlo di lui. L?amicizia va oltre la maglia. Ci insegna che niente è impossibile. Per lui vale quel proverbio slavo: ”Bisogna giocare finché il pallone non si sgonfia”.

FOTO: Twitter Inter