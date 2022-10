Stankovic: “Vittoria sofferta, ma chi non sa soffrire non sa gioire”

Dejan Stankovic, allenatore della Samdporia, ha commentato a Mediaset la vittoria ai rigori sull’Ascoli in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Vittoria con tanta sofferenza ma chi non sa soffrire non sa gioire. Partita dove siamo entrati molto bene, doveva avevamo tutto sotto controllo fino al gol dell’1-1. Dopo ho visto che c’era molto più nervosismo che contro la Roma. I ragazzi volevano vincere perché volevano una scossa. Siamo andati sotto e non hanno mollato. Questa è la loro vittoria. Sono stati bravi. C’era chi non ha giocato tanto e si vedeva che mancavano i 90 minuti ma così si fa il gruppo. Abbiamo sofferto insieme e abbiamo vinto insieme”.

Sul campionato: “Può cambiare il corso della stagione. Si giocherà a calcio dopo lunedì. Da stasera è uscito il gruppo. Quando parlavo ai ragazzi quando sono arrivato ho etto che in campo a volte conterà l’uomo di più che il giocatore. In A sono tutti bravi ma in certe partite conterà l’uomo. Gli ho detto di guardare il compagno di fianco e con lui dovete soffrire. Dobbiamo essere uniti. Solo così e con lo spirito di sofferenza e di gioia può darci una bella scossa”.

Il pubblico? “E mi fa grande piacere. 120 minuti senza fermarsi. Eravamo anche sotto in certi momenti e non brillanti ma sentivo che aumentavano il sito. Sold-out a Cremona e loro ci credono perché non possiamo mollare. Loro hanno fatto il loro, ora tocca a noi. Io per primo per trovare una soluzione per cambiare il corso della stagione. Sono stati spettacolari”.

Su Caputo: “Non voglio dividere attaccanti dai centrocampisti e gli esterni. Siamo un blocco unico. Se gli attaccanti non segnano è perché non arrivano i palloni giusti e via dicendo. Siamo un gruppo e dobbiamo migliorare in ogni posizione e fare le scelte giuste. Sono contento per Caputo, hanno segnato Gabbiadini e Djuricic su rigore. Si meritano un po’ di tranquillità. Almeno questa notte. Da domani abbiamo la testa a Cremona”.

Contini?E’ stato monumentale. La sua presenza durante i 120 minuti ci ha dato sicurezza. Per me è stato il numero uno. Ci vuole una grande personalità. Ha parato due rigore, ne ha segnato uno. Cosa vuoi di più da un portiere”.

Foto: twitter Samp