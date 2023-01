Stankovic: “Un episodio ci ha condannato. Abbiamo onorato la Coppa Italia”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Siamo stati penalizzati di nuovo da un episodio, da una palla in mischia e da un grandissimo gol di Barak. Abbiamo onorato la competizione con una prestazione che mi rende felice. Abbiamo recuperato Colley, Sabiri e Djuricic che dopo molto tempo hanno fatto una partita intera senza problemi. Abbiamo avuto qualche problemino prima della partita con Murru e Nuytinck con l’influenza. Ci sono stati errori che possiamo correggere ma in generale non abbiamo fatto male in casa di una grande squadra come la Fiorentina. I cambi all’intervallo? Servivano a gestire al meglio le energie per lunedì. Le difficoltà vanno accettate, si trovano le soluzioni e si va avanti“.

Foto: twitter Sampdoria