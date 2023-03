Stankovic: “Tante assenze, ma non userò l’emergenza come scusa”

L’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha presentato la sfida di Serie A da disputare domani in casa contro la Salernitana di Paulo Sousa. I blucerchiati sono ultimi in classifica, alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 4 gennaio. I granata, invece, hanno vinto l’ultima partita contro il Monza in casa e sono +7 dalla zona calda. Alcune parole del tecnico dei liguri riportate sul sito ufficiale del club: “La partita con la Salernitana vale tanto. Ci servono i punti per risalire la classifica, ci serve una prestazione da Sampdoria. Sappiamo che troveremo un avversario rinvigorito dal successo sul Monza ma, di fronte ai nostri tifosi che ci sostengono in ogni situazione, dobbiamo giocare senza paura, soprattutto senza paura di sbagliare. Dobbiamo dare continuità alla prestazione di Roma che è stata una delle più positive sia dal punto di vista tecnico-tattico che sotto l’aspetto fisico. Abbiamo tenuto testa ad una squadra che nell’anticipo di questo turno ha battuto il Napoli e questo aspetto ci deve dare ancora maggior forza e consapevolezza nei nostri mezzi, nonostante la situazione di emergenza che si ripresenta questa volta in attacco. Detto ciò, non vogliamo alibi: sarà compito mio mettere in campo la formazione migliore e chi scenderà in campo lo farà nella condizione mentale giusta per giocare a viso aperto”.

Assenti: “Sono tanti i giocatori che ci mancano. A partire da Lammers: un incidente in campo, uno scontro sfortunato. E’ una grave assenza. Gabbiadini, squalificato, e Djuricic sono calciatori che hanno giocato di più. Tocca ai nostri rimpiazzarli con dignità. Qualsiasi giocatore scenderà in campo sarà bene cosa dovrà fare. Dobbiamo ricompattarci, di sicuro ci sarà una panchina corta. Forse è il momento sbagliato per un’emergenza, ma non usiamole come scuse. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Combatterò con i miei ragazzi, quelli che scenderanno in campo e quelli che entreranno. E’ compito mio spiegare loro cosa fare, dare la giusta carica quando si trovano in difficoltà per superarla ed uscire dal campo con la testa alta”.

Foto: Instagram Sampdoria