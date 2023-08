Stanković: “Stupito dai tifosi, non vedo l’ora di scendere in campo”

Intervenuto in conferenza stampa, il neoacquisto dei blucerchiati Filip Stankovic ha detto: “Sono arrivato da poco ma conosco la storia della Sampdoria, so quanto sia importante la piazza e sono rimasto sorpreso dai tifosi. Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo”.

FOTO: Instagram Stankovic