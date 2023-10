Stankovic: “Sono orgoglioso, fare un punto a Firenze è difficile. I viola giocano un gran calcio”

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, ha parlato a Sky dopo il pareggio a Firenze.

Queste le sue parole: “Il sentimento è quello dell’orgoglio. A Firenze è difficile fare il risultato. La Fiorentina è tra le squadre che gioca il miglior calcio. Noi siamo stati ordinati, nella ripresa potevamo fare qualcosa di più. Non siamo venuti qua a chiuderci in area di rigore. Abbiamo provato ma penso che sia stata una partita molto bella. Non perdere a Firenze è un punto guadagnato. Sono molto contento per la prestazione dei ragazzi”.

Sulla squadra: “Sono sicuro che la Fiorentina sia molto attrezzata per giocare in tre competizioni. Noi abbiamo qualche problema. Sono strafelice per il ritorno di Besic. Abbiamo commesso qualche errore ma in questo campo c’è tanta pressione. Ma sono fiero della squadra. Non potevamo resistere novanta minuti con quel ritmo. Ci sono errori che possiamo correggere ma sono soddisfatto. Sono sicuro che se continuiamo così, giocando anche contro la Fiorentina, questo ci dà coraggio. Abbiamo raccolto quattro punti in queste due partite. Un pareggio qui è molto importante”.

Foto: Instagram Ferencvaros