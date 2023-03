Stankovic: “Sono disposto a restare anche in Serie B, ma va prima salvata la società”

L’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui si è espresso anche in merito al suo futuro: “Restare in B? Sono disposto, ma ora nessuno mi può offrire niente. Si pensa ad altro, a salvare la società, è difficile parlare di una cosa che non so come andrà a finire. La mia disponibilità c’è ma dovremo avere chiaro come sarà la Sampdoria. Con chi rimarrei? Chi può fare un progetto? per ora nessuno. Se ci saranno possibilità di rimanere io non mi muovo da qui, sto bene. Ma non dipende da me o dai tifosi. Se mi chiedi se voglio restare dico sì. Vivo a Nervi con mia moglie, i tifosi mi fermano per strada, educati, mi ringraziano per l’affetto che mostro ma rispondo: “Sono io che ringrazio voi, restituisco solo quello che ricevo”.

Foto: Instagram Sampdoria