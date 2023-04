Stankovic: “Se sono io il problema, amen. Lo accetto, ma almeno io ho dato tutto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato dopo il brutto ko contro la Fiorentina: “Ho pensato che se sono io il problema, amen, lo accetto con grande dignità e orgoglio. Io almeno ho dato tutto me stesso e ho zero rimpianti, rifarei cento volte lo stesso percorso. Il 5-0 è mia responsabilità, giusto discuterne”

Poi ha proseguito: “Se voglio rimanere fino a giugno? Ci sono le finestre e le uscite d’emergenza. Io sono emotivo e diretto, non so se è un pregio, forse in questi momenti più un difetto. Si deve andare fino alla fine ma dobbiamo scegliere a quale velocità. Se è colpa mia lo accetto ma dobbiamo stare tutti insieme, nello stesso concetto. Mettiamo da parte i problemi intorno, ma ci sono modi e modi di perdere”.