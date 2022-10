Stankovic: “Salvezza difficile, ma non impossibile. Serve un grandissimo impegno da parte di tutti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, si è presentato ai tifosi e ai media presenti, partendo a parlare dell’obiettivo salvezza. Di seguito un breve estratto del suo intervento: “Avevamo un giorno e mezzo. Ma non cerco scuse. Ripartiamo dal secondo tempo, oppure dal gol subito col Bologna. E’ quell’atteggiamento che piace me, aggressivi, essere organizzati e sapere cosa dobbiamo fare. Parlavo con tanta gente e tanti mi hanno chiesto il perché sono venuto qua. Io ho risposto loro che vado in un grande club come la Sampdoria. Ci credo. Abbiamo lavorato benissimo questa settimana e i ragazzi sono pronti. Insieme alla dirigenza e ai nostri tifosi possiamo salvarci. Ma ci serve un grandissimo impegno da parte di tutti. Io dico che nel calcio come nella vita devi avere obiettivi. Se alla Stella Rossa l’obiettivo era vincere il campionato, alla Samp è la salvezza. Non lo vedo come passo indietro ma è un altro obiettivo. E’ difficile ma non impossibile. A me piace lottare per qualcosa. Per non c’è differenza nel modo di approcciare. E’ un obiettivo e va raggiunto”. Infine, il tecnico ha così concluso il suo intervento: “Voglio ringraziare tutta la società, tutti i ragazzi con cui ho fatto cose straordinarie insieme. Mando loro un grandissimo abbraccio con affetto. Poi i tifosi. Quando alleni nel tuo Paese e nel tuo club le emozioni erano tante. Ci sono stati vicino. Nei momenti belli, come dicono anche loro, è facile ma nei momenti meno belli ci sono stati vicino”.

Foto: Sampdoria Instagram