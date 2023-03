Stankovic: “Sabiri? Non mi era piaciuto. Ho fatto il cambio per non mettere la squadra in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato dopo lo 0-0 contro la Salernitana: “Non mi sono piaciuti i primi venti minuti, la tensione ti schiaccia. Alcuni giocatori vanno sotto le pressioni e le prestazioni vengono condizionate. Sotto la curva ho visto gente da 7 a 77 anni che ci incoraggiava. Qualcuno riesce a gestire la tensione, qualcuno no. Sabiri? Potevo fare tre cambi in quel momento. Non mi era piaciuto, ho fatto il cambio per non mettere la squadra in difficoltà”.

Foto: Twitter Sampdoria