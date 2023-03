Stankovic ricorda Mihajlovic: “Sinisa non è replicabile, per me era come un padre”

L’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato di Sinisa Mihajlovic. Alcune parole: “Sinisa non può essere imitato, uno così non è replicabile. Così autentico. Compagno, amico, era il mio riferimento in qualsiasi situazione. Ostinato anche. Quando si metteva in testa una cosa, giusta o sbagliata che fosse, tirava dritto. Era diretto, positivo. E, dopo un errore, aveva una straordinaria capacità di recupero. Verso gli altri e anche verso se stesso. Mi manca, manca nel mio mondo, era la vita, anche se non posso paragonare il mio dolore a quello di Arianna e dei bambini. Mi ha preso che avevo diciannove anni, non sapevo nulla della vita. Se oggi sono questo, un uomo risolto, lo devo a lui. Gli ho sempre camminato di fianco. Nazionale, Lazio, Inter. I primi 19 anni senza di lui, i 25 successivi con lui. Gli chiedevo consigli su tutto, anche sulla vita privata. Era molto protettivo e in meno di un secondo arrivava dritto al punto. Una sorta di secondo padre, insomma. Si lamentava, si incazzava, andava allo scontro con compagni, allenatore, presidente, ma poi sapeva sempre come farsi perdonare. Dopo una caduta, si rialzava immediatamente e ripartiva”.

Foto: Instagram Sampdoria