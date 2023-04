Stankovic: “Prometto che non faremo più un primo tempo come a Lecce”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così presentato la sfida contro lo Spezia: “Di nuovo un’altra partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi che ci lavoriamo dentro. Dopo il deludente primo tempo di Lecce mi sono messo a capire cosa è successo, ho parlato tanto coi ragazzi per provare a tirarli sù perché ci sono ancora tante partite da affrontare come abbiamo affrontato tutte quelle prima del primo tempo di Lecce. Le ragioni possono essere tante e ci siamo parlati, ci siamo chiariti. Gli ho fatto vedere tante cose che non andavano bene e soprattutto l’approccio. Loro hanno capito, hanno capito bene che la Sampdoria sotto un certo livello non può presentarsi. Prometto che non si rivedrà mai più fino al termine del campionato un vuoto come quello del primo tempo di Lecce. Questa partita è classificata come un derby e noi dobbiamo dare alla nostra gente orgoglio, serve avere grande responsabilità verso la nostra gente. E’ classificato come un derby e che derby sia”.

Foto: Instagram Sampdoria