Stankovic: “Non ho paura del non successo. Se dovrò fare due passi indietro, li farò”

“Quale sarà il suo futuro?”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così risposto alla domanda: “Come prima cosa, voglio parlare solo di calcio. Essere criticato di brutto perché sono scarso o perché ho sbagliato qualche scelta, o ricevere dei complimenti perché la squadra gioca un bel calcio. Sono quattro anni che alleno e mi sono trovato in una situazione in cui non sono mai stato. Ogni giorno è stata una sfida contro me stesso. Il mio futuro? Non ho paura, non ho paura del non successo. Se devo fare due stepback lo farò, ma crederò sempre nell’orgoglio e nella responsabilità. Quello che sarà, lo accetterò”.

Foto: Instagram Sampdoria