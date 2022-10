Stankovic: “Non cercavo scuse neanche dopo due giorni di lavoro. C’è voglia di rivalsa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Dejan Stankovic, ha così presentato la sfida contro la Roma: “E’ la prima volta davanti ai nostri tifosi, dopo una settimana in cui abbiamo lavorato bene. I ragazzi sono stati splendidi e si sono allenati con grande determinazione. Ci aspetta una partita contro un avversario molto forte, stabile in qualunque reparto. Siamo pronti a difendere la nostra casa e sarà sempre così in futuro. Non cercavo scuse neanche dopo due giorni di lavoro. una grande squadra deve reagire anche dopo un giorno di lavoro. I ragazzi sono stati disponibili, hanno dimostrato di avere gran voglia di rivalsa. Il supporto dei tifosi sarà necessario e sicuramente non mancherà mai. Come si batte questa Roma? Ci sono tanti punti di vista. Loro giocano ogni 3-4 giorni, hanno una rosa importante, con un paio di infortuni. E penso a Dybala, uno dei migliori talenti in Italia negli ultimi tempi. Noi giochiamo in casa e dobbiamo dettare il ritmo, dobbiamo vincere più seconde palle perché loro sono presenti. Atteggiamento e seconde palle”.

Foto: Instagram Sampdoria