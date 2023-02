Stankovic: “Non andiamo a Roma con la bandiera bianca. Abbiamo dimostrato che possiamo far bene. Quagliarella out”

Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Affronteremo una gara delicata contro una squadra allenata da mister Sarri benissimo, che gioca un calcio diretto e spettacolare con tanta tecnica e organizzazione al top. Per noi non cambia nulla. Va affrontata con coraggio, concentrazione e sacrificio. Dobbiamo eliminare quello che la Lazio fa meglio. Tecnicamente sono fortissimi, hanno una velocità e un’organizzazione di gioco, anche a difendere, che a me piace tanto. Non si va là con la bandiera bianca. Abbiamo dimostrato che possiamo essere un avversario difficile quando siamo organizzati e concentrati. E dobbiamo esserlo anche domani”.

Sugli infortunati: “Quagliarella ha preso un virus. Ieri e oggi è stato male e non partirà con noi di sicuro. Abbiamo Gunter ancora fuori. Il resto dei ragazzi si sono allenati bene questa settimana. Erano tutti molto concentrati, si va avanti con i giocatori che sono pronti”.

Foto: sito Sampdoria