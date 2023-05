Stankovic: “Lotteremo su ogni pallone per uscire a testa alta. Quagliarella? Un fuoriclasse”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato prima della gara contro il Milan: “Pioli ha alzato l’asticella con la sua squadra, giocando un buon calcio. Le ultime sono state stagioni importanti. Cercheremo di onorare la prestazione, lottando su ogni palla. Il Milan dopo l’eliminazione unirà le forze per qualificarsi alla Champions, dobbiamo uscirne sempre a testa alta subendo ma provando anche a giocare per metterli in difficoltà. Bisogna combattere”.

Infine, su Fabio Quagliarella: “È un fuoriclasse, un campione e lo ha dimostrato nelle partite in cui ha giocato. Dobbiamo avere grande rispetto per lui e per la sua fantastica carriera”.

Foto: Instagram Sampdoria