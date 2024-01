Stankovic: “L’Inter non può sfuggire da ruolo di favorita. Ma la Juve senza Champions ha un vantaggio”

Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, ospite di Rai Sport, ha parlato della lotta scudetto: “Non sono mai andato via dall’Italia, vedo sempre tutte le partite. Chi la spunterà tra Inter e Juventus? Ieri ho visto un’Inter stradominante su un campo non facile come quello di Monza. La Juve ha un piccolo vantaggio, può preparare le partite senza pensare alle coppe ed essendo allenatore so che può influire. Ma l’Inter non può scappare dal ruolo di favorita. Simone Inzaghi sta facendo un gran lavoro, sono loro i favoriti”.

