Stankovic: “Io sto fino alla fine per lottare con la squadra”

Dejan Stankovic commenta così la clamorosa sconfitta contro la Cremonese: Delusione e dispiacere forte, soprattutto per i ragazzi e i tifosi. Non mi aspettavo un finale così, soprattutto guardando il primo tempo, dove abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Nel secondo abbiamo avuto la reazione che ha portato il vantaggio, e dopo i nostri soliti 10 minuti finali dove mi sono arrivati quattro richieste di cambi. Due di loro hanno giocato con la febbre, uno mezzo stirato. I ragazzi hanno dato tutto, è stata una buona gara. A parte gli ultimi 10 minuti. Avremmo dovuto chiuderla prima. Il 2-2 è stata una botta per me in panchina, chissà per i ragazzi. Ci serviva la vittoria e l’abbiamo anche preparata bene. Siamo stati sempre in controllo, ma abbiamo commesso tanti piccoli errorini. A volte è questione di dettagli ed episodi. Io sto fino alla fine per lottare insieme a loro, non ho altre idee o pensieri. I ragazzi mi stanno dando tutto, anche se dai risultati magari non sembra. Sarà difficile ora, ma troverò le parole giuste perché abbiamo l’obbligo di essere una squadra fino alla fine. Chi non la pensa così può abbandonare. Ma so che i ragazzi non mi deluderanno”.

Foto: Instagram Sampdoria