Stankovic: “Inzaghi lavora per riportare l’Inter ai vertici dell’Europa”

Manca poco al fischio d’inizio del match di Coppa Italia tra Inter e Roma. Stankovic, ex nerazzurro, commenta così il momento della sua Inter, ai microfoni di InterTv: “L’Inter sta facendo molto bene, ha trovato le sue misure e viaggia a un ritmo importante, per l’occhio e per la società. Inzaghi, è uno che non molla, ha avuto le occasioni e le ha sfruttate al massimo, poter guidare una squadra come l’Inter è un grande regalo per lui. Lottano per tornare ai vertici dell’Italia e nei campionati europei.”

FOTO: Twitter Inter