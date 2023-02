Stankovic: “Il pari contro l’Inter è già in archivio. Siamo in crescita, ma ora serve il gol”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, si è concesso ai microfoni ufficiali del club blucerchiato per presentare la sfida in programma domani pomeriggio a Marassi contro il Bologna: “Quello contro l’Inter è stato un grande punto ottenuto contro una squadra veramente forte. Ma questo è già in archivio, è già storia. Ogni partita che abbiamo davanti è importante. Dal 4 gennaio fino adesso il nostro lavoro è in netta crescita, ci serve solo il gol e la vittoria. Siamo sulla strada giusta, domani ci serve il gol per arrivare alla vittoria”.

Foto: Instagram Sampdoria