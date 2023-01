Stankovic: “Il Napoli troppo forte, orgoglioso dei miei ragazzi”

Dejan Stankovic ha commentato a DAZN la sconfitta della Sampdoria. “Partita tosta, l’abbiamo preparata bene fino al gol, non eravamo inferiori. Loro giocano un bel calcio, anche se è arrivata la sconfitta abbiamo perso contro una squadra forte. I ragazzi hanno tenuto il campo fino alla fine, abbiamo altri obiettivi. Con questo atteggiamento io ci credo, anche con la voglia e l’umiltà che abbiamo. Può essere banale, tuttavia sono orgoglioso di loro, non è colpa loro, hanno dato tutto, non è bastato ma il nostro campionato è altro. Mi porto a casa diverse cose rispetto al risultato. Lammers è rimasto in campo, Gabbiadini aveva un problema e non volevo rischiare, già siamo contati, è stata una scelta obbligata. Non voglio parlare dei singoli, noi ci dobbiamo salvare come gruppo e il gruppo c’è. Marassi anche durante il riscaldamento ha ricordato Vialli e Mihajlovic, un grandissimo grazie a loro perché hanno dimostrato il loro affetto. Anche oggi il nostro pubblico è stato spettacolare, questo è l’atteggiamento che vuole un doriano”.

Foto: Instagram Sampdoria