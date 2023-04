Stankovic: “I cori? Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José”

Al 52′ di Roma–Sampdoria, subito dopo l’espulsione di Murillo, l’Olimpico ha riservato cori razzisti nei confronti di Dejan Stankovic, placati dall’intervento di José Mourinho in persona. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Sampdoria ha così parlato dell’accaduto: “Vi interessa solo di questo? Sono fiero di essere uno zingaro e lo sa anche Jose, non mi offendono se mi chiamano così. Lo ringrazio, non me ne sono reso conto in campo ma sa che non subisce e che sono orgoglioso”.

Foto: Instagram Sampdoria