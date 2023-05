Stankovic: “Futuro? Sarà importante che la Samp partecipi al prossimo campionato. Poi ne parleremo, e sarei la persona più felice del mondo”

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Questa partita e questo finale sono l’emblema dell’intera stagione, in cui abbiamo pagato ogni minimo errore. Abbiamo affrontato in modo giusto l’Empoli, con rischi calcolati, era tutto sotto controllo. I ragazzi hanno dato tutto, sanno per quale club giocano e devono rispettare sé stessi, i compagni, il club. E’ incredibile, non ho più le parole perché questa vittoria ci avrebbe dato almeno una settimana di pace”.

Eventualmente saresti felice di rimanere ancora alla Samp? “Se noi arriviamo a parlare del fatto di rimanere o andare via io sarei strafelice perché vorrebbe dire che la Sampdoria parteciperebbe al prossimo campionato. Io sarei strafelice per il popolo doriano, per la gente che lavora qua e soffre, per i giocatori. Se ci arriverà sarò felice di sedermi a tavolino, ma questo passa in secondo piano. Sarei la persona più felice del mondo se arrivassimo a sederci a tavolino”.

Foto: twitter Sampdoria