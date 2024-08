Stankovic: “È stato facile scegliere il Venezia, non ci ho pensato due volte”

Il neo portiere del Venezia, Filip Stankovic, arrivato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, ha parlato brevemente al sito ufficiale del suo nuovo club. Queste le sue parole: “Scegliere Venezia è stato facile. Quando sono venuto da avversario l’anno scorso si percepiva una grande atmosfera in uno stadio come il Penzo, e quando ho saputo dell’interessamento del Venezia non ci ho pensato due volte. Ho visto il nuovo centro sportivo, è moderno e funzionale, e le prime impressioni sono davvero positive. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, sono sicuri che sapranno spingerci verso il raggiungimento dei nostri obiettivi”.

