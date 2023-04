Stankovic: “Ci rialzeremo ancora. Rosso a Murillo? Lascio commentare gli esperti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma: “Sapevamo da prima che in campo sarebbe stata difficile, in inferiorità numerica diventa ancora più difficile. L’episodio non lo commento, lo lascio giudicare agli esperti e non sono esperto. In superiorità numerica la Roma è stata brava a chiudere tutti gli spazi. Si va avanti. E’ una Samp che non muore mai comunque?

“Noi ci rialziamo sempre, non è bello perdere soprattutto quando in mezzo c’è qualche episodio”.

Foto: Instagram Sampdoria