Stankovic carica la Samp: “Salvezza non impossibile. Non molleremo fino alla fine”

Messaggio di Natale da parte di Dejan Stankovic per i tifosi blucerchiati. Attraverso un videomessaggio pubblicato sulla pagina Instagram blucerchiata, il tecnico della Sampdoria ha voluto mandare gli auguri di buone feste. Infine anche un riferimento anche al campionato che sta per riprendere: “Non sarà facile, ma non è impossibile. Dicevo all’inizio che non voglio fare promesse. ma una la faccio: non molleremo fino alla fine”.

Foto: Instagram Sampdoria