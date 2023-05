Stankovic: “Bisogna difendere il nostro orgoglio fino alla fine. Soffro per la mia Belgrado”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha così parlato a pochi minuti dall’inizio del match contro l’Udinese: “Bisogna difendere il nostro orgoglio fino alla fine. Come dicevo l’orgoglio è un’emozione importante anche nella vita quotidiana. Io sto uscendo da un periodo difficile, come è stata la strage di Belgrado nella quale tanti giovani hanno perso la vita e ho tantissimi pensieri anche per la mia famiglia che abita nel quartiere dove è avvenuto questo spiacevole evento. Sento tanta sofferenza ma tutti insieme si possono superare questi momenti”.

Poi ha proseguito: “E’ quello di cui abbiamo parlato negli spogliatoi, pochi minuti fa. Personalmente è una partita in cui ognuno deve giocare tranquillo e difendere questi colori come se domani non si giocasse più a calcio. Bisogna essere uniti e andare avanti perché certe cose non dipendono da me ne tantomeno dai ragazzi che scendono in campo”.

Foto: Instagram Sampdoria