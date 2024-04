Stanisic: “Xabi Alonso resta al Leverkusen? È un peccato per me, speravo in un epilogo diverso”

Durante l’intervista concessa a Sport 1, il difensore di proprietà del Bayern Monaco in prestito al Bayer Leverkusen, ha così parlato della scelta di Xabi Alonso: “Sono felice che sia contento qui, ma è un po’ un peccato per me. Speravo in un epilogo diverso”. Stanisic sta facendo una stagione straordinaria con il Leverkusen e a fine stagione tornerà al Bayern Monaco, dove sperava – evidentemente – di ritrovare Xabi Alonso.

Foto: Instagram Stanisic