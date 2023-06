Stangata per Vrenna: insulti all’arbitro, pugni alla panchina e aggressione a Vacca. Il dg del Crotone inibito fino al 15 agosto

Mano pesante del Giudice Sportivo della Serie C, dopo i playoff giocati ieri. Sanzione pesante per il dg del Crotone, Raffaele Vrenna che ha avuto una inibizione a svolgere qualsiasi attività e a rappresentare il club fino al 15 agosto 2023, per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola; B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il VRENNA veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

Foto: sito Crotone