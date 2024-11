Stam: “Milan da scudetto, le altre perderanno punti. Reijnders diventerà uno dei migliori al mondo”

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore olandese Jaap Stam ha espresso le sue opinioni sulla lotta per lo scudetto in Serie A.

“Il Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate”.

Sognare lo Scudetto?: “Sì, perché anche le altre lasceranno punti per strada. C’è tempo per lavorare perché il gap non è enorme. Per vincere la Champions, invece, serviranno altri acquisti di qualità”.

Ricordi: “Ho grandi ricordi della mia esperienza a Milano ed è stato fantastico, anzi un onore, giocare con campioni eccezionali in una società che aveva una dirigenza composta da veri leader. Il presidente Berlusconi era una persona importante e uomo molto piacevole. Lo ricordo ancora con affetto. Con lui i rossoneri sono sempre stati al top in Europa, dove meritavano di essere e dove meritano di tornare. Dopo lo United, il Milan è la squadra del mio cuore, anche se ho bei ricordi pure della Lazio”.

Su Inzaghi: “Simone Inzaghi lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme alla Lazio: mai trovato un altro “pazzo” per il calcio come lui, uno che conosce e studia tutto. La sua passione si riflette nel gioco della sua squadra. È un grande tecnico e ha già vinto con merito diversi trofei”.

Riguardo Reijnders: “Tijjani sa fare tutto, è bravo nel lanciare, nel portare la palla e nell’uscire dal pressing, ma sa anche arrivare alla conclusione. Non dico che sia già uno dei migliori centrocampisti al mondo, ma lo diventerà perché sono convinto che non abbiamo ancora visto tutto il suo potenziale. Il Milan fa bene a tenerselo stretto perché probabilmente i top club della Premier League lo staranno già seguendo”.

Foto: Twitter Pec Zwolle