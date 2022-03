Stam: “Mi piacerebbe allenare in Italia. De Ligt sarà il migliore al mondo”

Jaap Stam, ex difensore della Lazio e del Milan, ha parlato in merito ad un suo futuro come allenatore, con la Serie A che sarebbe un o dei suoi obiettivi.

Queste le sue parole: “Sono tornato in famiglia, il calcio è importante ma i legami lo sono altrettanto. Mi piacerebbe molto allenare nel vostro Paese, non ho dimenticato l’Italia. Adoro, la cultura e le persone al netto del modo di vivere il calcio. Sono sempre disponibile ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, ma il progetto tecnico deve avere la precedenza su tutto, anche rispetto alla parte economica. Ritengo che ormai, a prescindere dal nome del club, sia più importante il prospetto che l’ingaggio”.

Sui difensori olandesi: “Quanto sta succedendo non cambia certo la mia opinione sull’Italia che ha sempre avuto grandi difensori. Spesso i migliori, Penso che De Ligt sarà il miglior difensore al mondo, ma questi ragazzi rappresentano comunque il presente e il futuro dell’Olanda. Credo che la nazionale possa togliersi ancora grandi soddisfazioni”.