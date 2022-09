Stam: “Come fermare Haaland? Occorre essere aggressivi e giocare più alti”

Jaap Stam, ex difensore di Milan, Lazio e Manchester United, ha rilasciato un’intervista a Bet365, spiegando in che modo si potrebbe fermare un bomber di razza come Haaland: “Devi essere molto aggressivo. Devi assicurarti che qualcuno sia sempre molto stretto su di lui e cerchi di portarlo fuori dal gioco, soprattutto quando perdi palla. Non gli si può permettere di impossessarsene. Ci vuole anche copertura, altrimenti se provi a rischiare la giocata contro di lui uno contro uno con molto spazio dietro la schiena, nove volte su dieci sarà una situazione molto complicata”.

L’ex difensore ha proseguito: “Le squadre stanno cambiando il modo in cui si dispongono in difesa quando gioca, la gente dice che dobbiamo mettere anche un centrocampista davanti a lui, per dare loro più tempo sulla palla, ma devi fare delle scelte. Parlando personalmente, a volte, quando giochi più alto, uno dev’essere aggressivo con lui, l’altro deve coprirti”.

