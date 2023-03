Stagione sfortunata per Nkunku: nuovo stop muscolare in Borussia Dortmund-Lipsia

Non c’è pace per Christopher Nkunku. L’attaccante francese del Lipsia è stato costretto ad abbandonare il campo nel finale della sfida di ieri tra il Borussia Dortmund e il suo Lipsia, match vinto dai padroni di casa per 2-1. Di lui ha parlato così il tecnico Marco Rose nel post partita ai microfoni di DAZN: “Temo che lo abbiamo perso ancora per qualche giorno. Ha sentito qualcosa nel muscolo durante uno sprint. C’è stato un contatto poco prima, ma si sentiva bene”.

Foto: Twitter Lipsia