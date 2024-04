Stagione finita per Ferguson. Quasi certamente salterà anche l’Europeo

Serata amara quella di sabato per il Bologna, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Monza e che perde fino a fine campionato, uno dei protagonisti a centrocampo, Lewis Ferguson. Il report arriverà oggi, una volta che il centrocampista scozzese si sarà sottoposto alla risonanza magnetica, che evidenzierà l’esatta entità del guaio fisico rimediato dal capitano rossoblù e di conseguenza i relativi tempi di recupero. Che su per giù sarebbero i seguenti: nel caso in cui si dovesse trattare del legamento collaterale Ferguson potrebbe essere di nuovo disponibile per l’inizio della prossima annata, in caso di legamento crociato per quanto riguarda il suo ritorno dovremmo parlare invece di 5-7 mesi. Con molte probabilità, il giocatore salterà gli Europei con la Scozia. Una sfortuna incredibile per uno dei migliori giocatori della stagione della compagine di Motta.

Foto: Instagram Bologna