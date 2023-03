Stadio Inter, il Comune di Assago smentisce: “Ad oggi nessun contatto”

Il tema stadio è caldo in casa Inter e Milan, le due società milanesi spingono per avere una nuova casa in cui giocare. I due club potrebbero abbandonare l’idea qualora riuscissero a trovare un’area territoriale adatta per realizzare i rispettivi nuovi impianti. Inizialmente, nerazzurri e rossoneri avrebbero dovuto collaborare sul fronte San Siro ma i tentennamenti del Milan hanno portato l’Inter a guardarsi altrove. Nel frattempo, però, è arrivata la smentita del Comune di Assago: non ci sono stati contatti. Le parole scritte sui social ufficiali dell’ente pubblico: “Relativamente al clamore suscitato dalla notizia riportata oggi da alcuni quotidiani per la realizzazione del nuovo Stadio dell’Inter ad Assago; confermiamo che ad oggi non vi è stato alcun contatto con l’amministrazione del Comune e che l’area eventualmente individuata per la realizzazione è di proprietà privata ed in territorialità del Comune di Rozzano”.

Foto: Twitter ufficiale Inter